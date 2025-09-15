Lavadores de carros têm até o dia 20 de outubro para renovar licença

Os lavadores de carros que atuam nas ruas de Belo Horizonte têm até o dia 20 de outubro para regularizar a documentação junto à prefeitura. Até o momento, quase 90% dos 306 lavadores ainda não iniciaram o procedimento; apenas 34 já deram entrada na solicitação.

Para renovar a licença, o lavador de veículos deve acessar o Portal de Serviços da PBH, pesquisar por "Licença de Lavador de Carro" e seguir as orientações. O processo também pode ser feito presencialmente no BH Resolve, com agendamento prévio pelo site da prefeitura.

A Secretaria Municipal de Política Urbana (SMPU) afirma que intensificou as ações para orientar os trabalhadores. Em caso de dúvida, basta entrar em contato com o canal de atendimento do Programa Jornada Produtiva pelo WhatsApp: (31) 98395-0173.

Quem pode solicitar a renovação?

Pessoas com licença para a Atividade de Lavador de Veículo Automotor vencida até 21/8/2025.

Quando solicitar a renovação?

Até 20 de outubro de 2025.

Como solicitar a renovação?

Presencialmente, na Central de Relacionamento Presencial BH Resolve (Rua dos Caetés, nº 342, Centro) de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.

Pelo Portal de Serviços da Prefeitura, no serviço: "Licença de Lavador de Carro".

Documentos necessários