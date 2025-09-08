Assine
ACIDENTE DE TRÂNSITO

Carro bate em poste e estudante morre eletrocutada

Carro bateu em poste na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no Bairro Sion, na Região Centro-Sul de BH, na noite desse domingo (7/9); uma estudante morreu

  • Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local
    Carro bateu em poste na noite desse sábado (7/9) e causou eletrocussão em uma estudante, que morreu no local Foto: Benny Cohen/EM/DA Press
