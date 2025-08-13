Mineira com pior dor do mundo fará infusão de cetamina; entenda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ao menos seis tentativas de minimizar as dores intensas causadas pela neuralgia do trigêmeo, a veterinária Carolina Arruda, 28, fará uma infusão de cetamina.

Segundo o médico Carlos Marcelo de Barros, diretor clínico da Santa Casa de Alfenas (MG) - onde será feito o procedimento, previsto para esta quinta-feira (14/8) - e chefe da equipe que cuida de Carolina, a cetamina é usada como anestésico e indicada para alguns casos de dor crônica de difícil controle e depressão grave resistente a outros tratamentos.

O medicamento bloqueia receptores no sistema nervoso que amplificam os sinais de dor.

A cetamina tem efeito anestésico e é usada desde a década de 1960 para manter pacientes sedados durante procedimentos cirúrgicos. No fim da década de 1990, o fármaco também começou a ser estudado como uma alternativa para tratar a depressão resistente - quando o uso de antidepressivos não conseguem tirar a pessoa de um quadro grave da doença.

A aplicação da cetamina é feita por infusão venosa, em ambiente hospitalar, porque pode causar alterações na pressão, nos batimentos cardíacos, na respiração e percepção, tontura, náuseas, alucinações ou sensação de "estar fora do corpo".

A depender da dose, o procedimento deverá ser realizado sob monitorização em UTI. Em alguns casos, o paciente precisa de sedação para tolerar a infusão e os efeitos adversos.

"Estudos mostram que a cetamina pode aliviar a dor, reduzir o uso de opioides e melhorar o humor, mas é indicada apenas para pacientes selecionados e sempre sob supervisão de profissionais especializados, garantindo segurança e eficácia", afirma o médico Carlos Marcelo de Barros.

"Talvez faremos um congelamento do nervo, mas como ainda é um procedimento em estudo vamos avaliar a possibilidade", completa.

Carolina comentou sobre a infusão em sua conta no Instagram e pediu sorte. No vídeo, a veterinária relata que ficará cinco dias na UTI. "A maior parte do meu dia é deitada, com dor, em crise", comenta.

A neuralgia do trigêmeo é um distúrbio que provoca a pior dor do mundo, de acordo com a medicina, e sensações de choque na região do rosto. Pode atingir a cabeça, por onde passa o nervo trigêmeo, responsável pela sensibilidade tátil, térmica e dolorosa da face. O trigêmeo tem três ramificações: oftálmica, maxilar e mandibular. Ele controla as sensações do rosto.

Há 12 anos com a condição, Carolina Arruda chamou a atenção nas redes sociais após uma vaquinha para ter morte assistida.

Ela fundou a Associação Neuralgia do Trigêmeo Brasil com o objetivo de apoiar outras pessoas que convivem com o mesmo problema.