Reitora da UFMG: ‘Orçamento para universidade não é gasto, é investimento’

A reitora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Sandra Regina Goulart Almeida, comentou sobre os cortes de verbas enfrentados pela universidade nos últimos anos, durante entrevista ao “Em Minas”, programa da TV Alterosa, neste sábado (2/8).





“Nos últimos anos, houve cortes substanciais. O problema mais grave que tivemos foi justamente no período da pandemia. Foram momentos muito difíceis. O que aconteceu no orçamento deste ano foi algo muito peculiar. O governo encaminhou um projeto de lei orçamentária para o Congresso Nacional, com o valor do orçamento do ano passado, acrescido da diferença do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). No entanto, quando chegou ao Congresso Nacional houve um corte substancial. Ficamos na regra de 1/18 por mês, quer dizer, em vez de 1/12 do orçamento, referente a uma parcela, recebemos menos de uma parcela. Foram meses muito difíceis”, explicou.





Segundo a reitora, após uma reunião com o ministro da Educação e outros ministros, o problema foi resolvido. “Desde maio, já estamos com esse repasse regular e recompôs o que foi cortado pelo Congresso Nacional. Pelo menos, nos deu um certo alento, muito embora a situação orçamentária tenha sido crítica desde 2019. Mas o que eu digo sempre é que orçamento para universidade não é gasto, é investimento.”

