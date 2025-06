BH registra chuva forte na tarde desta terça-feira (3/6)

Belo Horizonte registra pancadas de chuva na tarde desta terça-feira (3/6). De acordo com a Defesa Civil, por volta das 17h13, na Pampulha e em Venda Nova chovia extremamente forte.

Na região Centro-Sul, a intensidade forte foi registrada no mesmo horário. Já na Nordeste e Oeste, a chuva chegou de forma moderada. Nas demais regionais, foi registrado precipitação fraca.

O órgão municipal emitiu indicativo de chuva de intensidade moderada a forte no decorrer das próximas duas horas, com volume que pode chegar a 20 milímetros. A umidade relativa do ar estava em torno de 57% às 16h40.

O alerta de chuva é válido até às 23h desta terça. Há possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h.

Imagens recebidas pelo Estado de Minas mostram o céu escuro e tomado por nuvens escuras em vários bairros de BH, como Belvedere e Prado. Vale lembrar que tem quase um mês que não chovia na capital. Segundo a Defesa Civil, em 12 de maio choveu pela última vez em Belo Horizonte.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice