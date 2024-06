A Caixa sorteou nesta sexta-feira (31/5) os concursos Lotofácil 3117, Quina 6454, Lotomania 2628, Dupla Sena 2669 e Super Sete 551. Ninguém acertou as cinco dezenas da Quina, mas 11 apostas de Minas Gerais acertaram quatro números.



As apostas vencedoras foram realizadas em Belo Horizonte, Betim, Contagem, Espinosa, Formiga, Itabira, Juiz de Fora, Martinho Campos, Montes Claros e Nova Serrana.

Em BH, um bolão com seis cotas e que apostou cinco dezenas, faturou R$6.676,50. Em Montes Claros, no Norte de Minas, outro bolão com seis cotas e seis apostas, elevou o prêmio ao valor de R$13.353,06.

Em Betim, na Grande BH, uma aposta simples levou R$13.353,06.

Os demais vencedores levaram o prêmio base, de R$6.676,50.

As dezenas apuradas na noite dessa terça no Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo, foram: 16 - 18 - 49 - 57 - 66.

A estimativa do prêmio do próximo concurso, que será realizado no sábado (1), é de R$ 15 milhões.



Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.112,00 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112,00).