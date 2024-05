O geógrafo Alecir Moreira, professor do Departamento de Geografia da PUC Minas, é o entrevistado do 'Em Minas' deste sábado (18/5). O programa vai ao ar na TV Alterosa e no canal do Youtube do Portal Uai

As mudanças climáticas que o planeta enfrenta é um dos fatores que têm provocado climas extremos, como as chuvas intensas que atingem o Rio Grande do Sul, mas algumas regiões podem mais suscetíveis a cheia dos rios devido à sua geografia, como a Zona da Mata Mineira. É o que explicou o geógrafo Alecir Moreira, professor do Departamento de Geografia da PUC Minas, em entrevista ao “Em Minas”, que foi ao ar na noite deste sábado (18/5) na TV Alterosa em parceria com o Estado de Minas e que está disponível no canal YouTube do Portal Uai.

Em entrevista ao jornalista Benny Cohen, o professor lembrou que o Brasil já enfrentou episódios de desastres ainda mais numerosos envolvendo chuvas anteriormente, como em Caraguatatuba (SP), em 1967, e Teresópolis (RJ), em 2011, que, somadas, tiveram mais de 900 mortos.

“Também temos registos de inundações muitos severas na porção sudeste de Minas Gerais. Então, a Zona da Mata me parece uma área bastante suscetível a esse tipo de coisa. Essa região mais sul oriental do sudeste tem uma conjunção de coisas que potencializam desastres. Tem uma topografia que favorece esse tipo de coisa e tem um padrão climático que concentra chuvas muito intensas. A gente chama isso de Zona de Convergência do Atlântico Sul”, explicou.

Ainda segundo o professor, a Zona da Mata mineira, do ponto de vista de topografia, é como se fosse um degrau, estamos mais baixa que a região central do estado. “Aquilo que chove nas partes altas flui para as áreas baixas e, assim, nós temos uma propensão à ocorrência de desastres”, ilustrou.

Leste também é suscetível

Essa predisposição para enchentes não se restringe à Zona da Mata. O professor explicou que a cheia de cidades ao longo do curso do Rio Doce, como em Governador Valadares e Ponte Nova, podem se tornar cada vez mais frequentes. A forma com que essas cidades foram ocupadas também é um agravante, já que muitas delas foram construídas muito próximas ao leito do rio.

“O Rio Doce nasce nas encostas do Quadrilátero Ferrífero e depois desce rapidamente para níveis muito baixos. Governador Valadares, por exemplo, está poucas centenas de metros acima do nível do mar. Esse fluxo de água tende a descer em direção ao litoral ocupando esses vales, que são geralmente estreitos, e isso vai fazendo com que o nível das águas se eleve”, explicou.

Leia também: A BH das 200 enchentes

O “Em Minas” é uma parceria entre a TV Alterosa, o jornal Estado de Minas e o Portal Uai. O programa vai ao ar aos sábados, a partir das 19h20, simultaneamente na televisão e no Youtube (youtube.com/portaluai). A versão online tem um terceiro bloco exclusivo.