O geógrafo Alecir Moreira, professor do Departamento de Geografia da PUC Minas, explicou, em entrevista para o "Em Minas", como se originou as chuvas intensas que atingem o Rio Grande do Sul desde o fim do mês passado e como Minas Gerais está suscetível a fenômenos climáticos para os próximos anos. A entrevista completa vai ao ar neste sábado (18/5), às 19h20, na TV Alterosa e no canal no Youtube do Portal Uai, e também na edição de domingo (19/5) do Estado de Minas.

Para o geógrafo, cenários de clima extremo, como as de fortes chuvas, que os gaúchos têm enfrentado, ou de fortes secas, como as que afligem o norte de Minas, devem se tornar cada vez mais comuns. Ele também defende que pode ser que já tenha chegado a hora das grandes cidades adotarem protocolos de prevenção aos fenômenos climáticos semelhantes aos adotados nas cidades com barragem de mineração, com rotas de fugas e treinamentos para os moradores sobre como agir no caso de um rompimento.



“Talvez seja a nossa lição de casa. Além de melhorar as condições de previsibilidade, além de melhorar as políticas de zoneamento e uso do solo, além de aperfeiçoar instrumentos de gestão urbana, a gente precisa fazer com que essas coisas permeiem a sociedade de tal forma que faça parte da nossa cultura”, explica.

Belo Horizonte já enfrentou um período de chuvas muito intensas em 1979 e 1983 quando, somadas, morreram mais de 300 pessoas, e, para Alecir, mesmo que tenhamos evoluído na ciência e na tecnologia de previsibilidade do clima, os efeitos de alguns fenômenos climáticos nas cidades não poderão ser contidos, restando apenas resguardar o máximo de vidas possível.

