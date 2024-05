Pista da BR-381, no Sul de Minas, está fechada no sentido São Paulo

Uma carreta com cimento tombou na manhã desta quinta-feira (9/5) na BR-381, a rodovia Fernão Dias, em Pouso Alegre, no Sul de Minas.

Segundo a Arteris, concessionária que administra a pista, ninguém ficou ferido no acidente. Com o tombamento do veículo, houve derramamento de carga.

A pista na altura do km 859 está fechada no sentido São Paulo para o destombamento do veículo.

No momento, há 3,5 km de engarrafamento.