Um homem, de 50 anos, foi indiciado pela Polícia Civil de Taiobeiras, no norte de Minas Gerais, por crime de maus-tratos a animais. Ele matou a facadas o cachorro de estimação da família. O crime aconteceu em 26 de outubro de 2021, mas somente agora o inquérito foi concluído.

Segundo a delegada Mayra Coutinho, que coordenou a investigação, a morte do cão ocorreu diante dos filhos menores de idade. “Na ocasião, ele teria desferido várias facadas no animal e, ainda, solicitou a um dos filhos que jogasse o corpo do cachorro fora, entretanto, a mãe das crianças não permitiu.”

A delegada acrescentou que o homem já foi indiciado pelo crime de violência doméstica por agredir a esposa e que, antes de matar o animal, tinha discutido com ela.

“Com o procedimento finalizado, ele responderá pelo crime de maus-tratos a animais na forma qualificada, por se tratar de cachorro, e poderá ser condenado a uma pena de dois a cinco anos de prisão, com causa de aumento pelo resultado morte do animal”, informou a delegada.