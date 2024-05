Nesta quarta-feira (1°/5), feriado do Dia do Trabalhador, a previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado em Belo Horizonte. A temperatura mínima registrada foi de 18,1°C e a máxima estimada é de 31°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 35% à tarde.

Na Região Oeste de BH, na Estação Cercadinho, a temperatura mínima foi 18,1°C com sensação térmica de 12°C, às 5h. Na Pampulha, a temperatura mínima foi 19,5°C com sensação térmica 21,2°C, às 5h.

Feriado em Minas

A forte massa de ar seco e quente deixa o tempo estável e temperatura elevada no decorrer desta quarta-feira, feriado do Dia do Trabalho, sobre todas as regiões mineiras, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. Nas demais regiões de Minas, céu claro a parcialmente nublado. Os primeiros dias do mês de maio de 2024 serão com temperatura acima da média climatológica em todo o estado.