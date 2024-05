A maior feira de agricultura familiar do país acontece em BH

A 15ª Feira de Agricultura Familiar de Minas Gerais, realizada no Expominas, em Belo Horizonte, entre os dias 8 e 12 de maio, vai receber expositores de mais de 150 municípios. A exposição pretende expandir o mercado para o agricultor e fortalecer a produção e consumo de alimentos saudáveis e seguros em Minas Gerais.

O evento é realizado pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais (Fetaemg), junto de apoiadores da Agricultura Familiar. A expectativa da organização é receber aproximadamente 40 mil visitantes entre consumidores, agricultores, técnicos, estudantes e lideranças rurais. São cerca de 500 expositores e, entre eles, a maioria são mulheres, elas representam pouco mais de 60% da feira.

Vilson Luiz da Silva, presidente da da Fetaemg e idealizador da exposição, afirma que, além de mostrar os modos de produção da agricultura familiar, a feira proporciona palestras e oficinas para os agricultores que estão expondo. Ele ressalta o intuito de contribuir com esses trabalhadores e priorizar o coletivo, gerando impacto social, ambiental e econômico.



O idealizador da feira também destaca como é necessário alertar as autoridades sobre a necessidade do investimento no campo e, sobretudo, a valorização das condições de trabalho desses agricultores.



“A Agriminas tem propiciado ao agricultor o acesso ao mercado além do próprio município, um dos entraves do setor”, diz o presidente da entidade sindical.



Os ingressos podem ser adquiridos no site do Sympla ou na bilheteria do Expominas por R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia entrada estudantes e idosos acima de 60 anos).

SERVIÇO



Data: de 8 a 12 de maio, quarta a domingo



Programação:

8/5: 10h: Solenidade de Abertura Oficial da 15ª AGRIMINAS (Convidados) / 15h às 22h: Feira aberta ao público

09/05: 14h às 22h: Feira aberta ao público

10/05: 14h às 22h: Feira aberta ao público

11/05: 8h às 22h: Feira aberta ao público

12/05: 8h às 17h: Feira aberta ao público



Local: Expominas - Av. Amazonas, 6200 - Gameleira, Belo Horizonte - MG



Informações: www.fetaemg.org.br/agriminas2024





*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice