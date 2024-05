A Polícia Militar descobriu um esquema de aliciamento de eleitores na cidade de Galiléia, no Leste de Minas Gerais. O crime eleitoral foi descoberto nessa segunda-feira (29/4) com a prisão de seis pessoas, sendo cinco homens, de 18, 21, 31, 49 e 50 anos, e uma mulher, de 56 anos. Agora, a polícia tenta descobrir quem é a mulher que estaria aliciando as pessoas.

Para desvendar a trama de aliciamento, a Polícia Militar foi acionada pelo chefe do Cartório Eleitoral de Galiléia. Na denúncia, ele dizia que seis pessoas tentavam transferir o título eleitoral para a cidade de Divino das Laranjeiras, mas todos apresentavam adulteração nos comprovantes de residência. Além disso, os seis chegaram juntos ao cartório.

Em conversa com os suspeitos, os cinco homens contaram que tinham sido aliciados por uma mulher para que fizessem a transferência para a referida cidade, no entanto, não souberam informar o nome da pessoa aliciadora.

Os cinco homens, suspeitos de cometer crime eleitora, são moradores do distrito de São Vitor, que pertence a Governador Valadares. Já a mulher disse que fez a adulteração do endereço a pedido de um amigo de sua sobrinha, mas também não soube dar informações sobre esse homem.

Os seis suspeitos foram presos pelo crime de uso de documento falso, o que é previsto no artigo 353 da Lei 4737/65. Eles foram levados para a Polícia Federal, onde o flagrante foi ratificado.