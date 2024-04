Investigadores da Polícia Civil de Rio Paranaíba, no Triângulo Mineiro, esclareceram o assassinato de um homem, de 35 anos, morto a facadas dentro de um bar, no último dia 14 de abril. Foi o primeiro homicídio ocorrido na cidade este ano.

O suspeito confessou o crime,segundo a Polícia, depois de ter sido incriminado em vários depoimentos de testemunhas. Os investigadores anexaram ao processo os laudos de perícia do local e de necropsia. O suspeito foi preso preventivamente.

Segundo o delegado Guilherme Fonseca de Campos, “a Polícia Civil reafirma seu compromisso de investigar minuciosamente todos os crimes, garantindo que os responsáveis sejam devidamente responsabilizados e levados à justiça, impedindo assim que a impunidade prevaleça.”

Ainda, segundo o delegado, foi de grande importância a ajuda dos moradores da cidade para a elucidação dos casos. “Contamos com o apoio da população para continuar acreditando no trabalho desenvolvido e fornecendo as informações necessárias para a conclusão dos inquéritos.”