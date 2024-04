Espionagem do banheiro feminino aconteceu no Santuário de Nossa Senhora Aparecida

Ao levantarem a ficha criminal de um homem de 36 anos, preso nesse domingo (14/4), a Polícia Civil descobriu que o suspeito já tinha sido fichado por uma tentativa de estupro, cometido no ano passado. O rapaz foi preso por observar uma mulher no banheiro do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Bom Pastor, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas.

Segundo informações da Polícia Civil, em 2023, o suspeito havia agarrado uma adolescente no Centro de Divinópolis, tendo sido preso à época e indiciado pelo crime.

Esta não foi o único registro fa ficha criminal do homem. Ele já foi preso, anteriormente, por ameaça de morte, furto, dano patrimonial, atos obscenos e desobediência.

Espionagem

A prisão do homem no domingo foi feita pela Polícia Militar. Ele foi flagrado por frequentadoras da igreja, quando observava uma mulher que estava num banheiro. Ele tinha subido numa privada e olhava a mulher por cima da divisória entre os dois sanitários.

A PM foi chamada por uma das pessoas que viram o flagrante e quando a PM chegou testemunharam sobre o que tinha visto.