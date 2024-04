Uma carreta do Cruzeiro atrapalha o trânsito da Avenida Antônio Carlos, altura do bairro São José, na Região da Pampulha em Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (08/04).

Segundo informação da BHTrans, por volta das 7h30, o veículo teve problema mecânico em frente à Estação Move Mineirão.

Por causa disso, a carreta ocupa a faixa central no sentido centro-bairro, causando uma retenção que chega até a rua Alcobaça, próximo a Estação Move São Francisco. Até o momento da publicação desta matéria não há informações sobre a retirada do veículo.

O Cruzeiro perdeu a final do campeonato mineiro para o maior rival, Atlético-MG, nesse domingo (7), no Estádio do Mineirão, que fica próximo ao local onde a carreta estragou.



O que é a Caravana do Cruzeiro?



A carreta pertence à caravana do Cruzeiro, criada em 2022, como forma de aproximar os torcedores do clube que moram em cidades do interior de Minas. No evento, são realizadas ações para que pessoas possam aderir ao programa Sócio 5 Estrelas, sorteios e sessões de fotos com ídolos, além da venda de produtos oficiais.