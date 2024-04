Por Mariana Costa e Túlio Santos - Centenas de fiéis estiveram na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite desta sexta-feira (29/3), para acompanhar a Via Sacra de Jesus. A encenação da Paixão de Cristo teve a participação de um elenco de cerca de 60 pessoas do Centro Artístico Cultural São João Batista (Cenarc), localizado no Bairro Salgado Filho, Região Oeste da capital mineira.

O início da Via Sacra estava marcado para as 18h30, em frente ao prédio do Iepha. Mas bem antes disso, a aposentada Ana Maria Crispim, de 85 anos, aguardava em frente ao Palácio da Liberdade, próximo ao palco onde ocorreria a crucificação de Cristo. “Estou ansiosa". A filha da aposentada, Ana Carla Crispim, de 58 anos, acompanhava a mãe e levou uma cadeira para que a idosa pudesse esperar a encenação com mais conforto. “Estou com o joelho em tratamento. Queria ver de toda maneira, já vi muitas encenações assim no interior. Gosto muito, sou uma católica convicta”, afirmou a aposentada.

Ana Carla destacou a importância do evento. “É uma tradição mineira, cristã e uma forma de preservar a cultura de Minas Gerais. É um momento importante para a nossa fé e a nossa paróquia da Boa Viagem". Ela é ministra da eucaristia na igreja. “Esse é um momento muito importante para nós, que tem a ver com o coração de Minas e até com a fundação da própria cidade porque ela se monta em torno dessa tradição e da Paróquia da Boa Viagem. E é um momento em que estamos aqui praticando a nossa fé", destaca.

O padre Rodrigo Souza é colaborador na Basílica Nossa Senhora de Lourdes e participava das celebrações. "Esta atividade é um momento cristão. A Semana Santa existe devido à doação de Cristo por amor à humanidade. Em diversos lugares e momentos celebramos esse dia. Aqui na Região Central, as igrejas estão se organizando, conclamando as pessoas para, em praça pública, mostrar a fé no Cristo, que veio ao mundo e doou a sua vida para cada um de nós".

Via Sacra

A encenação teve início em um palco montado em frente ao prédio do Iepha. Lá aconteceu o julgamento e açoitamento de Jesus. Em seguida, o cortejo seguiu pela alameda da Praça da Liberdade, onde foram montados outros quatro palcos. No primeiro, Jesus, já carregando a cruz, encontra a mãe, Maria. No segundo, é recebido pelas mulheres piedosas. No terceiro, por Verônica, que lhe oferece um pano para secar o rosto ensanguentado, além de água. No quarto, acontece o encontro com Simão, um homem da cidade de Cirene, que é obrigado pelos guardas a levar a cruz para Jesus.

O cortejo terminou no palco montado em frente ao Palácio da Liberdade com a crucificação de Cristo ao lado de dois ladrões. O público assistiu ao desfecho emocionado, muitos idosos, jovens e crianças estavam presentes e acompanharam tudo em silêncio. A encenação terminou com o sermão de Dom Walmor Oliveira de Azevedo, arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte. Em seguida, os fiéis seguiram em procissão até a Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem.