Os trens vão circular com intervalos maiores na sexta-feira, no sábado e no domingo

A Metrô BH, concessionária que administra o modal na capital, anunciou, nesta quinta-feira (28/3), que haverá alteração na circulação dos trens durante o feriado da Semana Santa. De acordo com a empresa, a medida tem o objetivo de viabilizar o avanço das obras de modernização do sistema.

Na Sexta-Feira da Paixão (29/3), os trens operam com intervalos de 25 minutos durante todo o dia. No sábado (30), os intervalos serão de 25 minutos das 5h15 às 17h. Após esse horário, de 17h às 23h, os trens circulam com intervalos de 15 minutos.

Já no domingo (31), as composições voltam a operar com intervalos de 25 minutos das 5h15 às 23h.

A concessionária informa que haverá comunicação visual específica, informando as mudanças, em mídias físicas e digitais, além de avisos sonoros nos trens e estações. Colaboradores do Metrô BH também estarão no local para auxiliar os passageiros.