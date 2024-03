Gabriel Xavier Almeida, de 15 anos, morreu esmagado pelo caminhão em que estava. O veículo tombou e caiu sobre o adolescente. O acidente ocorreu na tarde do último domingo (24/3) na zona rural de Frutal, no Triângulo Mineiro.

Segundo o relatório do Corpo de Bombeiros, que resgatou o corpo, Gabriel estava acompanhando o motorista do caminhão, que era responsável pela coleta de leite em fazendas da região.

Ao passar por um mata-burro, as madeiras que formavam a carroceria quebraram e o veículo tombou para o lado direito. A porta do passageiro abriu e o garoto foi projetado para fora do caminhão, que tombou em cima do jovem.

Um produtor rural que estava nas proximidades ainda tentou resgatar o menino com vida. Usando um trator, ele ergueu o caminhão e a carroceria, no entanto, o adolescente já estava sem vida.