Carreta com bebidas estava encostada numa rua de São José do Amparo

Menos de 24 horas depois de ser roubado, um carregamento de cerveja, avaliado em R$ 300 mil, foi recuperado pela Polícia Civil. O roubo ocorreu no no último domingo (17/3), em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A carga foi descoberta, nessa segunda-feira (18/3), em São José do Amparo, também na Grande BH.

A carga de bebidas foi encontrada, intacta, dentro da carreta roubada e já desengatada. Também o cavalo mecânico, que tinha sido desconectado da carga, foi localizado, em um posto de combustíveis.

A operação foi feita por policiais da Delegacia Especializada em Investigação e Repressão ao Furto, Roubo e Desvio de Carga, de Sete Lagoas, que pertence ao Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri).

Os investigadores identificaram que o roubo aconteceu quando a carga saía de Juatuba, com destino a Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. O motorista foi mantido em cárcere durante todo o assalto. As investigações prosseguem e o objetivo da polícia é descobrir os autores do crime.