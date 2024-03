O corpo de um homem, de 24 anos, foi encontrado no fim da noite dessa sexta-feira (15/3), nas imediações da Rua Cônego Acácio, no Bairro Nossa Senhora da Conceição, em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima não era moradora da cidade e estava no município a trabalho. O Samu foi acionado, e o óbito, constatado no local. Não foram encontradas marcas de violência no corpo do homem.

Testemunhas disseram que, antes de o corpo ser encontrado, a vítima foi vista bebendo em um bar, e existe a suspeita de que ela poderia ter usado drogas.

A causa da morte ainda será investigada, mas a suspeita é de que ele tenha sofrido uma overdose, evoluindo para uma parada cardíaca. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Belo Horizonte.