Prisão foi efetuada por policiais da Delegacia de Passos, que investigaram pedido do Maranhão

Foi preso em Alpinópolis, no Sul de Minas Gerais, pela Polícia Civil (PCMG), um homem, considerado de alta periculosidade e que estava foragido da justiça do estado do Maranhão há cerca de um ano.

A prisão aconteceu na manhã desta sexta-feira (8/3). A Polícia Civil mineira recebeu informações e um pedido de ajuda da polícia do Maranhã, pois as pistas indicavam que ele estaria numa cidade do Sul de Minas.

A Delegacia de Passos foi acionada e iniciou levantamentos, localizando o foragido numa casa do Bairro de Santa Efigênia, em Alpinópolis.

Existiam diversos mandados de prisão em aberto emitidos pela Justiça maranhense para a prisão desse fugitivo, destacando-se crimes de homicídio e de organização criminosa. Ele responderá, também, por tráfico de drogas e roubo.

Em um dos casos, o indivíduo é investigado por ter participado da execução de dois adolescentes, de 15 e 16 anos, enquanto jogavam futebol em um campo na capital maranhense, São Luís. Além dos jovens, uma criança de oito anos teria sido atingida na ação. O homem foi encaminhado ao sistema prisional mineiro.