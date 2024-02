Droga estava escondida dentro do tanque de combustível



Duas operações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nessa segunda-feira (26/2) na BR-262, Região Metropolitana de Belo Horizonte, resultaram na apreensão de mais de R$ 9 milhões em drogas.

Na primeira ação, os agentes abordaram um Fiat Siena próximo do Km 360 da rodovia, em Betim. O motorista disse que saiu de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e tinha como destino Cariacica (ES).

Os policiais realizaram uma busca e encontraram as drogas escondidas no tanque de combustível do veículo. Ao todo, foram apreendidos 21 tabletes de pasta base de cocaína e três de cloridrato da droga. Foram contabilizados cerca de 23kg de entorpecentes, avaliados em R$ 3 milhões.

O suspeito foi preso e levado para a Polícia Judiciária de Betim.

Já na noite de ontem, dois homens foram presos com quase 50kg de cocaína em Florestal, também na Grande BH.

As barras de cocaína estavam no porta-malas do carro PRF/Divulgação

O veículo ocupado pelos suspeitos foi parado na altura do Km 389 da rodovia. A droga estava escondida no compartimento onde deveria estar o pneu reserva do veículo. O motorista de 27 anos e o passageiro, de 51, disseram que saíram com a droga de Cuiabá (MT) e levariam para a Região Metropolitana de Vitória (ES).

Os autores foram presos e encaminhados, juntamente com a droga, para Polícia Judiciária em Betim (MG).