Onze pessoas foram indiciadas pela morte de dois jovens, de 25 e 29 anos, que foram torturados, assassinados e tiveram os corpos carbonizados, em Ribeirão das Neves, na Grande BH.

De acordo com investigações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o crime ocorreu no dia 15 de outubro do ano passado, quando as vítimas foram capturadas pelo grupo criminoso e levadas para uma casa, no Bairro Santa Paula, onde os crimes foram cometidos.

Ainda segundo a Polícia Civil, depois de torturadas e mortas, as vítimas foram levadas para um matagal e carbonizadas. Os corpos foram encontradas em um bambuzal, na Estrada dos Mascates, por duas pessoas, que faziam caminhada.

Quatro dos indiciados estão presos, mas os outros envolvidos nos crimes permanecem foragidos.