A operação “Falsos Profetas”, desencadeada pela Polícia Civil, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, neste início de semana, resultou na prisão, até o momento, de dois homens, de 36 e 52 anos. A ação visa combater o furto qualificado mediante fraude.

As prisões ocorreram dentro de um supermercado, no Bairro Jardim Patrícia. Com eles foram apreendidos R$ 2.144, um veículo emplacado em Salvador, uma maquininha de cartão, artigos religiosos, uma garrafa com remédio caseiro, dois celulares e uma bucha de maconha.

As investigações mostraram o modo de agir dos criminosos. Eles abordavam as vítimas , geralmente pessoas idosas, dentro de supermercados, convencendo-as sobre a eficácia de um suposto benzedor, capaz de curar doenças ou melhorar o estado de saúde da pessoa.

Esse benzedor permanecia dentro de um veículo nas proximidades. Depois de ludibriarem as vítimas com o suposto trabalho espiritual, os suspeitos subtraíam dinheiro em espécie ou por meio de cartões bancários com senhas, realizando saques nas contas das vítimas.

O próximo passo da operação, segundo os investigadores, é identificar mais vítimas da quadrilha. O falso benzedor está foragido.