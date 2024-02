O Laboratório de Habilidades e Simulação Realística (LabSim), da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, proporciona uma experiência prática e inovadora aos estudantes da instituição. Por meio de tecnologia avançada, equipamentos de robótica e pela integração aos currículos de saúde, os estudantes podem interagir com robôs que simulam reações semelhantes às de uma pessoa.



O espaço é interdisciplinar e permite simular, em um ambiente seguro e controlado, cenários médicos reais, que dão aos alunos uma noção do que vão encontrar nas atividades da área da saúde. Em um espaço de 1.100 metros quadrados, divididos em oito salas de habilidades, quatro salas de simulação e 12 consultórios, os estudantes podem recriar situações como infarto, arritmia, choque anafilático e paradas cardiorrespiratórias.

Inaugurado em 2017 a partir da idealização do então diretor da faculdade, professor José Celso, o LabSim tem o objetivo de preparar os futuros médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e dentistas para lidarem com situações de emergência.



As aulas práticas no laboratório acontecem durante todo o período de formação dos estudantes. A coordenadora do LabSim, Rosana Amaral, conta que cada aluno tem aula de uma a duas vezes por semana de habilidades médicas.“São 90 procedimentos médicos e 100 cenários clínicos. Eles são divididos em pequenos grupos para realizar as técnicas, com o auxílio do docente responsável”. Dentre as habilidades desenvolvidas estão intubação, registro médico, administração de medicamentos, drenos, aspiração e oxigenoterapia.



Além disso, a estrutura do lugar também conta com quatro salas especiais, chamadas de ‘Debriefing’. “Uma sala de discussões entre o professor e aluno após a simulação do cenário prático”, explica a coordenadora.



Localizado na Alameda Ezequiel dias, 275, no Centro de BH, o Laboratório de Habilidades e Simulação Realística também reproduz atividades de áreas como ginecologia, urologia, mecanismo de parto normal ou cesária, exames oculares, sondagem cardíaca e pulmonar, entre outros.



As práticas complementam o aprendizado teórico, preparam os estudantes para enfrentarem desafios reais nos hospitais e, consequentemente, podem contribuir para a excelência no atendimento aos pacientes. No entanto, vale ressaltar que o laboratório não substitui a prática em ambientes reais, mas procura aperfeiçoar a formação dos futuros profissionais, proporcionando segurança na transição para o ambiente hospitalar.

