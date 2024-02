O Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo foi construído na década de 1960 para desviar o fluxo das rodovias BR-040, BR-262 e BR-381 do centro de Belo Horizonte. Na época da construção, em 1963, passavam pelos 26,5 quilômetros de pista simples cerca de 1.500 carros por dia. Hoje, 61 anos depois, se tornou a via de trânsito urbano mais movimentada da cidade, por onde passam cerca de 105 mil veículos por dia.



Fazendo parte do cotidiano dos moradores da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e se tornando essencial para o escoamento de produtos ao cortar algumas das principais vias da região, o nome do Anel Rodoviário também carrega um pedaço importante da história da capital mineira. Celso Mello de Azevedo, que dá nome à via, foi um engenheiro, empresário e político, e ganha destaque por um detalhe interessante: foi o primeiro prefeito de Belo Horizonte nascido na cidade.



Graduado em engenharia pela Escola de Engenharia da Universidade de Minas Gerais, Celso Mello de Azevedo foi eleito prefeito de BH em 1955 pela coligação partidária UDN-PR-PDC-PTN-PL e governou até 1965. Após se despedir da prefeitura, o papel de destaque de político não se encerrou e de 1961 a 1965 Celso presidiu a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG). Atuou também como secretário de desenvolvimento econômico de Minas Gerais, presidente da Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais, secretário estadual de Obras Públicas, presidente da Açominas (hoje Gerdau Açominas) e provedor da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte.



A homenagem ao antigo prefeito em uma das vias mais importantes da capital mineira foi oficializada em 13 de novembro de 2008, a partir da Lei n° 11.806 assinada pelo ex-político e à época vice-presidente José Alencar. No mesmo ano da sanção, um projeto de lei do deputado Gabriel Guimarães (PT) tramitou na Câmara dos Deputados com o objetivo de rebatizar o Anel Rodoviário como Helena Greco, ativista e uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores (PT) em BH. O PL não avançou e a pedido do relator, o ex-deputado Vitor Penido (DEM), a Comissão de Viação e Transportes determinou que a rodovia que crescia cada vez mais continuaria homenageando o primeiro prefeito belo-horizontino.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Rocha