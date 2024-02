Nada de cansaço: centenas de foliões se reúnem neste domingo (18/2), último dia da programação oficial de carnaval de Belo Horizonte, para acompanhar o cortejo do grupo “É o Tchan”, previsto para sair da Rua da Bahia, em frente à Praça da Estação, no hipercentro de BH, às 16h.

Animado, o público já se concentra no local desde as 13h e aguarda ansioso pelo desfile. Basta falar em É o Tchan para os foliões se animarem e gritarem empolgados na expectativa pelo show. Em meio a multidão, há quem já ensaie a coreografia de hits conhecidos da banda de axé, como ‘Na Boquinha da Garrafa’ e ‘Dança da Cordinha’.

Beto Jamaica e Compadre Washington, remanescentes da formação original que contagiou o Brasil nos anos 1990, são a atração principal e fazem o encerramento do Bloco do Comércio, ação promovida pelo Sistema Fecomércio MG. Antes do É o Tchan, passam pelo trio elétrico o Bloco Batuca Sesc, às 14h, e o Quando Come Se Lambuza, que começa a tocar às 15h.

Às 16h, o grupo baiano divide o palco com o Tchanzinho Zona Norte, um dos maiores blocos da folia de rua belo-horizontina, que anualmente desfila com homenagens ao repertório consagrado pelas danças de Carla Perez, Scheila Carvalho e Jacaré