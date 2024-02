Durante o bloco de carnaval, bate aquele cansaço. Então, que tal se sentar um pouco para recuperar as energias? Foi pensando nisso que um homem decidiu ganhar dinheiro na folia de BH. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um folião, que não está com credencial da prefeitura, anunciando o aluguel de uma cadeira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BH e? Meu Pai?s- Belo Horizonte (@bhemeupais)

A cadeira de bar, daquelas dobráveis, é levantada pelo homem que faz o negócio. “Cansou? Sente aqui”, diz um aviso afixado no assento. É simples: para passar cinco minutos descansando, é preciso desembolsar R$ 2.

O flagra foi feito pelo criador de conteúdo Walef Marques. “O brasileiro é inteligente mesmo”, declarou no vídeo. As imagens foram gravadas nesse domingo (11/2), durante o Bloco da Esquina, na Avenida dos Andradas, altura do Bairro Pompéia, Região Leste de BH. O comerciante inusitado não foi identificado.

Além de aluguel de cadeira, pelo carnaval de BH é possível ver outros negócios divertidos, como a aplicação de desodorante por R$ 2, funil para xixi e papel higiênico. Teve gente que aproveitou o movimento da folia para vender outros produtos, como lubrificante sexual.