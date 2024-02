Havayanas Usadas: Axé de montanha. Heleno Augusto, diretor do bloco

A concentração do bloco Havayanas Usadas, que une Minas Gerais e a Bahia, começou às 9h na Av. Andradas, 3700. A saída do cortejo será às 10h, foliões e equipe do bloco já se preparam.

Criado em 2016, o bloco traz axé para as ruas da folia belo-horizontina.

Confira as fotos