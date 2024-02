O bloco Abalô-caxi abriu os trabalhos na via sonorizada da Avenida Amazonas, no centro de Belo Horizonte, neste domingo (11/2) de Carnaval. Ao todo, 300 membros da bateria, a maioria mulheres, agitarm a multidão que mostrou animação total no segundo dia de folia.

O bloco começou com um aviso da Guarda Municipal e um lembrete contra a importunação sexual. “O corpo da mulher não é público. Não vale puxão de cabelo. Não vale beijo forçado. O Carnaval de BH será o maior e com muito respeito”. Com o lema de amor é o princípio, o bloco ressignificou as cores da bandeira brasileira e demonstrou apoio ao publico LGBTQIA+.

Muitos foliões se vestiram de verde e amarelo, as cores predominantes no bloco. Nascido em 2016 como Alô Abacaxi, o bloco se inspira no movimento Tropicália. Mas não se trata apenas de música, mas também na política, na moral, no comportamento, no vestuário e no corpo.