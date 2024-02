Bloco Beiço do Wando agitou o bairro Funcionários: Mesmo com muitas opções de ambulantes, foliões reclamam dos preços dos produtos em geral

A folia em BH segue nesta segunda-feira (12/2) com mais 52 blocos (confira a programação mais abaixo) e desfiles das escolas de samba em uma das principais avenidas de Belo Horizonte, a Afonso Pena, que começou a ser fechada com tapumes no início da noite de hoje entre as ruas Pernambuco e Espírito Santo. Ao todo, são oito escolas do grupo especial e quatro do de acesso que vão passar pela avenida nesta segunda e na terça-feira (13/2). O carnaval vai até quarta-feira (14/2).



Antes das escolas do grupo de acesso do dia 12, desfilam sete blocos caricatos, uma tradição carnavalesca de Belo Horizonte, que também competem entre si. A entrada é franca, e arquibancada tem capacidade para somente duas mil pessoas (veja aqui a programação de blocos caricatos).



A expectativa é de que a capital mineira receba cerca de 5,5 milhões de foliões até o fim da programação, conforme estimativa da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur). A edição anterior da festa gerou R$ 720 milhões em movimentação financeira com a participação de 5,2 milhões de foliões.

Veja a programação desta segunda-feira (12/2)

-Baianas Ozadas

Avenida Afonso pena, 800, Centro

8h

-Belô Afrô

Rua Fernandes Tourinho, 503, Savassi

8h

-Filhos de Afonjá

Rua Antônio Gentil, 235, Concórdia

8h

-Havayanas Usadas

Avenida dos Andradas, 3560, Pompéia

9h

-Bloco da Bia

Avenida Guarapari, 1360, Santa Amélia

9h

-Tropicalize

Avenida Brasil, 1145, Funcionários

9h

-Bloco Corte Devassa

Rua Sapucai, 571, Floresta

9h

-Bloco Xibiuzinho

Avenida dos Engenheiros, 718, Castelo

9h30

-Ebbloco

Rua Vicente Risola, 11, Santa Inês

9h30

-Bloco Filhos da Puc

Avenida dos Andradas, 555, Centro

10h

-Daquele Jeito

Avenida Alvares Cabral, 352, Lourdes

10h

-Belorinho Axé Retrô

Avenida Getúlio Vargas, 284, Savassi

10h

-Bloco não acredito que te beijei uai

Avenida Sinfrônio brochado, 1237, Barreiro

10h30

-Bom Bloquiu

Praça da Bandeira, 174, Cruzeiro

11h

-Demorô Kids

Avenida Magenta, 571, Vitória

11h

-Unidos do Barro Preto

Avenida Augusto de Lima, 1868, Barro Preto

11h

-Sou Balconeiro Sim (quem quiser vem atrás de mim)

Rua Francisco Bicalho, 1825, Caiçara-Adelaide

11h

-Unidos de São Vicente

Praça Paulo Sigaud, 23, Calafate

12h

-Ôôô Glória

Rua João Ramalho, 286, Glória

12h

-Bloco Alalaor

Rua Pirolozito, 7, Santa Tereza

12h

Xeque – Baile

Rua Santa Rita Durão, 1263, Savassi

12h

-Coletivo erês: Samba de Coco Coquistas de Tia Toinha e Afoxé Erês – mensageiras dos ventos

Rua Iguassu, 540, Concórdia

13h

-Bloco pé vermei

avenida bueno siqueira, 88, santa rosa

13h

-Bloco Liberdade e Água Limpa

Rua dos Otoni, 69, Santa Efigênia

13h

-Bloco da Cinara

Rua Marmore, 161, Santa Tereza

13h

-Maria Pretinha

Avenida General Olímpio Mourão Filho, 592, Itapoã

13h

-Quintal da Dona Inês

Rua Hortência, 741, Esplanada

13h

-Bloco dos Super Heróis

Rua Araguari, 1515, Santo Agostinho

13h

-Tropa

Rua Santa Rita Durão, 1216, Savassi

14h

-Bloco do Michel Telo - Bem Sertanejo

Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001, São Luíz

14h

-Bloco Uai Sô!

Avenida Guarapari, 1289, Santa Amélia

14h

-Legião Oeste City

Rua Joaquim Nabuco, 175, Nova Suíssa

14h

-Bloco Lá Vem o Negão

Rua dos Inconfidentes, 855, Savassi

14h

-Bloco Ziguiriguidum

Avenida Amazonas, 527, Centro

14h

-Pipicho

Rua Sai, 322, Graça

14h

-Bloco me Deixe

Avenida Getúlio Vargas, 1517, Savassi

14h

-Corpo Indecente

Avenida João Pinheiro, 639, Boa Viagem

14h

-Eu Amo Macacos

Rua Brasópolis, 306, Floresta

14h

-Bloco da Juju Pauline

Praça Jorge Alves, 33, Guarani

14h30

-Bloco and Roll

Avenida Augusto de Lima, 1600, Barro Preto

15h

-É o Amô

Avenida dos Andradas, 3560, Pompéia

15h

-O Leão da Lagoinha

Rua Itapecerica, 962, Lagoinha

15h

-Bloco sou Vermelho

Avenida Alvares Cabral, 344, Lourdes

15h

-Bloco Rastaxé

Praça Santa Rita, 131, Esplanada

15h

-Axé Retro do Marão

Rua Pedro Sigaud, 360, Grajaú

15h30

-Arrastão Eletrônico pela Paz

Avenida dos Andradas, 841, Centro

15h30

-Salveoverde

Rua Martim Francisco Andrada, 138, Mineirão

15h30

-Bloco Circulou BH

Avenida dos Engenheiros, 670, Castelo

16h

-Conexão African Beat

Praça da Liberdade, 95, Savassi

16h

-Bloco da Horny

Rua Sapucai, 571, Floresta

16h

-Bloco Love/Paranoia

Praça Comendador Negrão de Lima, 60, Floresta

16h

-Hélice

Praça Geraldo Torres, 779, Padre Eustáquio

16h