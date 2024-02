A primeira década do Bloco Quando Come Se Lambuza será comemorada hoje na avenida Afonso Pena, de onde o cortejo saiu as 10h. A concentração começou as 9h no número 546 da avenida, entre Avenida Amazonas e Rua São Paulo. O encerramento e dispersão está previsto para as 15h.

Nas cinco horas do cortejo, só vão tocar hits que fizeram sucesso na voz de mulheres. "As mulheres sempre foram protagonistas do carnaval brasileiro, mas apesar disso seguem invisibilizadas, por isso resolvemos fazer uma provocação e nosso desfile será inteiramente dedicado a elas" afirma Christiano Ottoni, um dos integrantes do bloco.

