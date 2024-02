A delegada Patrícia Godoy comandou as investigações

A Polícia Civil confirmou, nesta sexta-feira (9/2), o indiciamento, por estupro de vulneráveis, de um homem de 28 anos que agiu na Granja São João, em Betim, na Grande BH. Ele foi preso em Belo Horizonte, onde procurava se esconder.

Segundo a delegada Patrícia Godoy, o suspeito cativava as vítimas - três meninos, de 10, 12 e 13 anos -, com doces e guloseimas. Elas eram atraídas e ir à sua casa, onde aconteciam os abusos sexuais. As denúncias partiram de mães das vítimas, que estranharam a mudança de comportamento dos filhos.

O homem tinha várias artimanhas, segundo a delegada. “Ele chegou a abrir uma conta num estabelecimento comercial para que as crianças pudessem pegar doces e balas. Dessa forma, ele atraía as vítimas, pois já as tinha cativado”.

E para manter suas vítimas em silêncio, o suspeito as ameaçava, dizendo que iria matar os pais ou familiares destas. O homem foi levado para o sistema prisional.