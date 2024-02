Um homem de 35 anos foi preso em flagrante, no último sábado (3/2), em Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais, por tentar subornar um policial durante um exame de trânsito. O suspeito, que tentava tirar carteira da categoria D, ofereceu dinheiro ao policial civil, que atuava como examinador.

Segundo relato do policial, durante o exame, o candidato teria percebido que não seria aprovado, pelos erros cometidos, e se dirigiu ao policial buscando ajuda.

O policial disse ao candidato que o exame é objetivo e que se trabalha com a avaliação de pontos. Nesse momento, o homem disse que sabia ter errado, mas, se o policial o ajudasse, iria ajudá-lo também.

Diante da conversa do candidato, o policial o questionou, e este disse que estava oferecendo dinheiro. Assim, o policial deu voz de prisão em flagrante ao indivíduo por corrupção ativa. O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde foi ratificada a prisão e, em seguida, levado ao sistema prisional.