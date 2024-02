Com o aumento dos casos de dengue em Belo Horizonte, o site de pesquisas MercadoMineiro fez um levantamento dos preços da vacina contra a doença (Qdenga) e do exame laboratorial para detecção, de 22 a 23 de janeiro de 2024, em 14 clínicas e 17 laboratórios da capital mineira.



De acordo com a pesquisa, as clínicas particulares têm tido alta procura do imunizante, na qual, cada dose pode custar de R$ 364 até R$ 500, uma diferença de 37%. No caso, são necessárias duas doses. Algumas clínicas estão com valores promocionais para compras das duas doses.



Teste para dengue

Em março de 2023, a vacina disponível para dengue nos laboratórios era a Dengvaxia, e o preço médio dela era de R$ 260,68 e em janeiro de 2024 o preço médio da QDenga é de R$ 429,52 por dose.



O exame Dengue Antígeno NS1 está custando nos laboratórios particulares de R$ 34,90 até R$ 155, diferença de 344% e o preço médio é de R$ 82,40.



O economista e fundador do MercadoMineiro Feliciano Abreu, recomenda que a população procure um médico antes de tomar qualquer tipo de vacina.





As pesquisas de exames laboratoriais e vacinas estão disponíveis no site MercadoMineiro.



Vacinação em Minas



A vacina contra a dengue será aplicada em 521 cidades brasileiras a partir de fevereiro. Minas é o quinto estado com mais municípios beneficiados. Ao todo, 22 cidades mineiras irão receber as doses.



Serão vacinadas as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, faixa etária que concentra maior número de hospitalização por dengue – 16,4 mil de janeiro de 2019 a novembro de 2023, depois das pessoas idosas, grupo para o qual a vacina não foi autorizada pela Anvisa.



O esquema vacinal será composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas. A definição de um público-alvo e regiões prioritárias para a imunização foi necessária em razão da capacidade limitada de fornecimento de doses pelo laboratório fabricante da vacina.