Com mais do dobro de notificações de dengue em uma semana, moradores de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, afirmam que há subnotificação na cidade.

De acordo com o Boletim Arboviroses, da Secretaria de Saúde de Lagoa Santa, entre os dias 7 e 14 de janeiro, houve um total de 466 casos notificados da doença, comparado ao da semana anterior, entre os dias 31 de dezembro e 6 de janeiro, que registrou 134 casos.

Com o aumento de 247,76%, o dengômetro apresentou risco muito alto de ocorrências da doença na cidade. Conforme o boletim, há suspeita de 232 casos.

A moradora de Lagoa Santa, Anna Silva, conta que não faz parte dos 332 novos casos porque o resultado deu negativo no Posto de Saúde.

Porém, os sintomas aumentaram e a moradora procurou uma drogaria e fez o exame particular que resultou em positivo.

“Acredito que o número de pessoas infectadas é ainda maior, simplesmente colocaram o resultado como negativo para não terem que notificar o real número na cidade”.



A moradora do Bairro Lundiceia 2, Wanderleia de Souza, conta que cinco pessoas da família estão doentes. A salgadeira alega que o carro fumacê passou em outras ruas do seu bairro e não borrifou o inseticida em sua rua.



“Só na minha casa tem cinco pessoas com dengue, entre elas, uma criança de quatro anos e um idoso de 67 anos. O fumacê passou quatro vezes no mesmo dia em uma rua próxima à minha e deixou a gente aqui desamparado”.



Nas redes sociais da prefeitura de Lagoa Santa é informado que o Fumacê está sendo aplicado em áreas específicas com notificação de casos suspeitos da doença e que são feitos mutirões de limpeza pesada nos bairros. As datas e locais são disponibilizados no site da prefeitura.



Para a moradora do Bairro Promissão, Sônia Tertuliano, a técnica de nebulização é capaz de eliminar apenas os mosquitos adultos e os focos de Aedes aegypti só são combatidos com a eliminação de água parada. A moradora conta que em sua rua quase todos os vizinhos estão com dengue e ela teme ser infectada por causa de um lote com matagal.



“A prefeitura precisa intensificar as ações da equipe de Limpeza Urbana, o fumacê tem baixa eficiência e o mais importante é a visita nas casas e a fiscalização de lotes com matagais e casas com piscinas abandonadas”.



A prefeitura de Lagoa Santa foi procurada pela reportagem para obter informações sobre a intensificação de carros fumacê, limpeza e fiscalização na cidade, mas até a publicação desta matéria, não teve respostas.