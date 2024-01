Prisão aconteceu na zona rural de São João do Oriente

Um homem, de 36 anos, foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Minas Gerais, nessa segunda-feira (22/1), em São João do Oriente, no Vale do Rio Doce, por violência doméstica, em descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da própria mãe. O suspeito já havia sido condenado pela prática e teria retornado à residência da vítima, contrariando a ordem judicial imposta.

As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil de Inhapim, a partir de outubro de 2023, quando a vítima, de 64 anos, noticiou as ameaças de morte praticadas pelo filho contra ela e seu companheiro, de 78 anos.

A partir da queixa feita pela mãe, a Justiça expediu medidas protetivas para a idosa, mas o suspeito recusava-se a sair de casa, motivo pelo qual, na ocasião, foi preso em flagrante e, posteriormente, condenado definitivamente pelo crime.



No último dia 7, mesmo já com a condenação, o investigado voltou à casa da mãe, descumprindo novamente a determinação judicial de distanciamento, e ameaçou um de seus parentes. Por esse fato, foi instaurado outro inquérito policial contra o suspeito, cujo pedido de prisão representado pela Polícia Civil foi prontamente deferido pelo Poder Judiciário.

Segundo as investigações, o homem possui diversos registros de envolvimento com drogas e agressões contra os pais. Ele chegou a furtar diversos materiais de casa pertencentes à família. Depois de preso, o homem foi levado para o sistema prisional.

Orientação

A Polícia Civil orienta que todo caso de violência doméstica e familiar contra a mulher seja denunciado. O registro pode ser feito diretamente em unidade policial, via o sistema Disque - 180 ou 181 -, e também pela Delegacia Virtual (https://delegaciavirtual.sids.mg.gov.br/sxgn/)nos casos de ameaça, vias de fato, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva.

Existe ainda uma cartilha de orientação a vítimas e parentes destas, disponibilizado pela internet, através do endereço https://www.policiacivil.mg.gov.br/site-pc/pagina/servico-cartilhas-pcmg.