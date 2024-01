A estudante Beatriz Melo Gonçalves, de 11 anos, conquistou o terceiro lugar na 5ª Olimpíada Copernicus de Ciências, na Rice University, em Houston, no estado de Texas, nos Estados Unidos. Moradora do Bairro Aparecida, na Região da Pampulha, a garota foi a única representante vinda de uma escola pública na competição.



Beatriz é matriculada na Escola Municipal Professor Cláudio Brandão e contou com o apoio do professor dela para se preparar para a disputa. O pedagogo e professor de matemática e ciências Fábio Andrade Machado acompanhou de perto a garota e viajou com a menina e a mãe, Izabela Moreira.“Estudar o que eu gosto é muito bom. Ele ensina de uma forma que fica mais fácil para a gente entender, sabe?”, elogiou Beatriz, durante entrevista à TV Globo. Além da competição internacional, a menina coleciona medalhas: ela conquistou 16 premiações em Olimpíadas de Matemática e de Ciências.Para chegar à disputa nos Estados Unidos, Beatriz teve que vencer uma disputa para ser a representante de Minas Gerais na equipe brasileira do concurso, que reúne mais de 400 estudantes de 30 países. A comitiva verde e amarela contou com 35 estudantes. A mineira foi premiada com a medalha de bronze, na categoria quinto e sexto ano.Além de mostrar todo seu conhecimento na competição, a viagem foi especial por outro motivo: uma visita ao Centro Espacial da Nasa, a Agência Espacial Americana. Por lá, ela pôde ver de perto as espaçonaves e deu um passo para realizar um sonho. “Eu não consigo explicar o tanto que eu estou feliz de estar aqui na Nasa porque é um sonho realizado (...) “Meu sonho é ser astrônoma. Porque tem vários mistérios, sabe? É legal tentar descobrir esses mistérios, essas curiosidades”, disse.A viagem foi custeada pela Secretaria Municipal de Educação de BH. Além de Beatriz, outros alunos da escola Professor Cláudio Brandão conquistaram posições de destaque em competições internacionais. No ano passado, Anna Beatriz Mineiro Marques e Daniel Santos da Costa participaram da delegação brasileira que representou o país na 4ª Olimpíada Copernicus de Matemática. A aluna faturou a medalha de bronze.Outro grupo de alunos da Escola Municipal Professor Cláudio Brandão foram premiados na Gincana de Matemática da Prefeitura de Belo Horizonte (Gincamat), na Feira Brasileira de Colégios de Aplicação e Escolas Técnicas (Febrat) organizada pelo CP/UFMG, na Olimpíada Internacional de Matemática e do Conhecimento (OIMC), no Torneio Brasileiro de Sustentabilidade (TBS), na Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), na Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras (OIMSF), e na Olimpíada Nacional Jovens Gênios.Em 2022, os estudantes também conquistaram medalhas na Olimpíada Canguru de Matemática, na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, na Mostra Brasileira de Foguetes, na Olimpíada Brasileira de Robótica, na Olimpíada Mandacaru de Matemática, e destaque na Olimpíada Mirim da Obmep. Além do prêmio de 1° lugar na Olimpíada Nacional de Matemática On-line Matific.