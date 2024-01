Menos de dois dias depois de deixar o presídio de Uberaba, no Triângulo Mineiro, um homem de 42 anos foi preso por esfaquear duas pessoas na cidade. As vítimas são uma mulher de 42 anos, e um homem, de 33.



O suspeito, segundo informações da polícia, tinha progredido do regime fechado para o semiaberto. O primeiro dos crimes teve como vítima uma mulher, que foi ferida com golpes de faca de cozinha.



De acordo com o Boletim de Ocorrência, ela foi atingida três vezes (golpes no braço, na mão e no peito). A vítima teria gritado por socorro, o que fez com que o homem fugisse. Vizinhos chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e acionaram a Polícia Militar (PMMG).



A PM também recebeu informações de que um outro crime havia acontecido no Terminal Rodoviário de Uberaba. Por conta da descrição e pelas roupas que vestia, havia a suspeita de que o autor seria o mesmo.



Ao chegarem à rodoviária, os policiais confirmaram que era o mesmo suspeito. Ele, que usava tornozeleira eletrônica, foi preso e confessou os crimes. Ao ser detido, alegou que tinha esfaqueado as vítimas por ciúmes, pois o homem e a mulher, que seria sua companheira, estariam tendo um caso.



O homem foi esfaqueado na barriga e também foi socorrido pelo Samu. A faca usada no primeiro crime era a mesma que o homem utilizou no segundo. O autor tem passagens policiais por ameaça, lesão corporal e formação de quadrilha.