Uma carreta acidentada e outra com problema na carroceria deixam a BR-381 com tráfego engarrafado tanto no sentido São Paulo (Fernão Dias), na altura de Ravena, Sabará, na Grande BH, quanto no segmento que vai ao Vale do Aço, em Itatiaiuçu, na manhã de sábado (13/01).

No KM 436, em Ravena, uma carreta que subia no sentido Governador Valadares teve a carroceria desengatada e esta se separou do cavalo mecânico, caindo no asfalto e bloqueando a pista da esquerda da serra.

Serviços de reboque e limpeza com serragem já foram acionados, mas a lentidão no sentido chega a seis quilômetros com a redução da pista, mas sobretudo devido a redução da velocidade por condutores curiosos, com a fileira de carros chegando ao Trevo de Ravena.

Já na BR-381 (Fernão Dias), uma carreta tombada no dia anterior está sendo destombada neste sábado e a necessidade de manobras reduz a capacidade de passagem do sentido São Paulo, que chega a registrar cinco quilômetros de congestionamentos, segundo a concessionária Arteris Ferão Dias.