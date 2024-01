Um motociclista, de 25 anos, morreu após um grave acidente no fim da noite dessa quinta-feira (11) na avenida do Contorno, no bairro Funcionários, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Segundo informações da Polícia Militar, o condutor do outro veículo envolvido na batida, um Jeep Compass, tinha sinais de embriaguez.

O homem contou aos militares que passava pela avenida do Contorno, sentido avenida Getúlio Vargas, e iria fazer uma curva à esquerda. O motociclista estava do outro lado da via e, na versão do motorista do carro, teria avançado o sinal vermelho, junto de outras duas motos, que desviaram da batida. A vítima teria acertado a lateral do Compass.

As testemunhas do acidente negaram a versão do condutor e disseram que ele avançou o sinal vermelho, sem dar condições para o rapaz desviar.

Questionado pelos policiais, o motorista do carro disse que tinha tomado uma taça de vinho na hora do almoço. Ele apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas o jovem morreu ainda no local. A perícia da Polícia Civil também esteve presente.

A reportagem entrou em contato com a PCMG para saber se o motorista do veículo teve a prisão ratificada e aguarda retorno.