Um homem, de 43 anos, foi morto a tiros na noite desse domingo (7) na Barragem Santa Lúcia, região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os militares chegaram ao local minutos após o crime. A vítima estava em uma pizzaria quando foi surpreendida por três homens, que realizaram diversos disparos. Eles teriam fugido em um Fiat Uno azul.

O homem foi levado para o Hospital João XXIII ainda com vida, mas morreu ao dar entrada na unidade. Ele foi atingido por seis disparos.

Moradores disseram aos militares que, horas antes do crime, a vítima estava no estabelecimento com outras pessoas quando foram abordados por um homem, que disse que eles só poderiam vender drogas até certo ponto da avenida Arthur Bernardes.

A perícia da Polícia Civil esteve no local do crime. Ninguém foi preso.