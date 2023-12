População da pequena Mocambinho está abalada com a morte do idoso

Encontrado num canal de irrigação, em Jaíba, no norte do estado, o corpo de um idoso, de 85 anos, que estava desaparecido desde a manhã de quarta-feira (27/12), quando saiu para pescar.

Segundo familiares, o idoso deixado a residênciana comunidade de Mocambinho, por volta de 7h, como faz habitualmente, mas não retornou para o almoço, como sempre acontecia. Decidiram então fazer uma busca e, como não o encontraram, pediram ajuda ao Corpo de Bombeiros.

Depois de se informarem sobre os hábitos do desaparecido, os bombeiros iniciaram uma busca. Primeiro, encontraram as sandálias do pescador e a bicicleta dele. Já ao anoitecer, avistaram um corpo boiando próximo a uma estação de bombeamento.

Era do idoso. O corpo foi resgatado e entregue a peritos, que determinaram a remoção para o IML de Montes Claros. Nos primeiros exames, os peritos não encontraram sinais de violência e a suspeita é de afogamento. O corpo foi sepultado nesta quinta-feira.