Uma mulher foi visitar o marido no presídio de Ituiutaba, município do Triângulo e Alto Paranaíba de Minas Gerais, e acabou presa por tráfico de drogas. Ela foi flagrada com buchas de maconha que seriam passadas ao companheiro, nesse fim de semana. O detento também vai responder pela participação no crime.

Segundo a Polícia Penal, foi percebida a entrega da droga durante o encontro no pátio. Um vigia da guarita foi quem viu a movimentação considerada suspeita.





O preso foi retirado do local e houve uma revista pessoal. Nada foi encontrado com ele. Só que, ao mesmo tempo, os policiais seguiram monitorando a mulher e ela teria escondido embalagens dentro da calça.



A mulher também passou por revista pessoal, e com ela estavam oito embalagens de plástico e fita isolante, com porções de maconha.



Também estavam embalados dois conectores de carregadores de bateria de celular.



Ela recebeu voz de prisão e o detento também será incluído no inquérito.