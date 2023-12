A chuva pode dar as caras nesta terça-feira (12/12) em Belo Horizonte. A previsão meteorológica indica que o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva, por vezes fortes, raios e rajadas de vento ocasionais na capital mineira.

De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima pela manhã desta terça foi de 18°C e a máxima estimada é de 30°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 45% à tarde. Durante a madrugada as regiões do Barreiro e Oeste registraram chuva.

Já em Minas Gerais, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma área de baixa pressão nas imediações da região Sudeste favorece a formação e atuação de áreas de instabilidades em grande parte do estado nesta terça-feira (12/12).

No Sul e Zona da Mata, o dia amanhece com muitas nuvens, possibilidade de chuva isolada, mas a nebulosidade tende a reduzir ao longo do dia. A tendência é de redução das temperaturas, principalmente na área central do estado, devido ao aumento da quantidade de nuvens.