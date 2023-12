Encontrar mais integrante de grupo de garimpo ilegal, descoberto em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, é um dos objetivos da operação “Oro de Tolo”. A ação conjunta é realizada nesta quinta-feira (7/12) pela Polícia Militar de Meio Ambiente, 14ª Região de Polícia Militar (RPM), Comando de Aviação do Estado (Comave), Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e Polícia Federal. A operação resultou na prisão de 31 pessoas, além da apreensão de vasto maquinário.

As Investigações começaram há uma semana, quando foi detectado o primeiro indício de garimpo ilegal. A partir daí, foi montada a operação, desencadeada nesta quinta. No total, foram empenhados 60 policiais militares.



Com o auxílio de drones e do helicóptero Pegasus, foram apreendidos 10 detectores de metais, uma arma de fogo calibre 22, um rádio de comunicação, além de equipamentos como pás, enxadas, picaretas, peneiras e bateias.

Segundo o tenente-coronel Flávio Santiago, o crime cometido é de usurpação do solo, que é federal. Os presos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Polícia Federal.

Ainda de acordo com o militar, o primeiro objetivo, identificar e efetuar a prisão de pessoas que atuam ilegalmente na área de garimpo, além de apreender equipamentos, drogas, armas e outros ilícitos envolvidos na atividade, foi atingido. Os presos e todo o material apreendido foram encaminhados à Polícia Federal.