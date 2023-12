Na quinta, foram alunos do 1º ao 5º anos do fundamental, junto com o 1º ano do EJA médio, que recitaram músicas no Minas Shopping

O coral de libras composto por alunos da escola Francisco Salles apresentou três músicas natalinas no Minas Shopping durante a tarde desta quinta-feira (7/12). Todas as turmas da instituição, focada em instruir alunos com necessidade de atenção na fala e escuta, são convidados a participar do coral.

Para a professora Lucimeire Guimarães, que leciona na Francisco Salles por 14 anos, a experiência é renovadora. “Aumenta a autoestima, prova aos alunos que eles podem trabalhar em locais de comunicação”, conta. A apresentação desta quinta foi a primeira de cunho natalino realizada pelo coral, mas os alunos já se apresentaram antes em locais como a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG) e na Praça da Liberdade.

Na quinta, foram alunos do 1º ao 5º anos do fundamental, junto com o 1º ano do EJA médio, que recitaram as músicas "Noite Feliz", "Bate o Sino" e "Natal Todo o Dia", no Minas Shopping, na região Nordeste de BH.

Muitas pessoas pararam para ver a apresentação em linguagem de sinais. Para os alunos, a experiência funciona como uma vitrine viva, onde, segundo a professora, o corpo e a expressão falam muito.

Lucimeire conta que de 15 em 15 dias os discentes têm ensaios no coral e que para a última semana foi necessário só um dia de preparação, na véspera. A professora destaca que Libras é mais do que uma língua. “Sem a comunicação não acontece a alfabetização, então queremos mostrar que existe uma escola com foco na fala e na audição. Temos a expectativa de que a escola atenda outras famílias que precisam matricular os filhos”, explica.



