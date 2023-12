O governo de Minas Gerais firmou, no fim de novembro, uma parceria com a empresa estatal Infra S.A para a elaboração de um novo Plano Estadual de Logística e Transporte (Pelt-MG). O propósito do estudo é mapear a malha de transportes do estado (rodovias, ferrovias, vias navegáveis e aeroportos) e avaliar possíveis intervenções e investimentos por meio de PPPs (parcerias público-privadas) para aumentar a eficiência da logística em Minas. A última edição desse plano tinha sido feita em 2007.

Em entrevista ao Estado de Minas, o secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, Pedro Bruno Barros de Souza, explicou que os resultados do Pelt vão auxiliar na definição de políticas públicas envolvendo a mobilidade em Minas.

“Essa ferramenta traça cenários e define obras prioritárias. Através dela, é possível saber quando no tempo, olhando a longo prazo, uma intervenção será necessária. O Pelt permite que se faça um planejamento de políticas públicas de logística e transporte mais efetiva.”

A elaboração do estudo será feita por meio de parceria entre a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) e a Infra S.A, empresa pública federal que atua no planejamento de projetos para o setor de transportes.

Representantes da Codemge da Infra S.A assinam parceria para elaboração do Pelt-mg Divulgação/Codemge

A metodologia empregada será a mesma do Plano Nacional de Logística 2035 (PNL) e dos Planos Setoriais do governo federal, documentos pensados para guiar as políticas públicas de transporte a nível nacional. A previsão é de que o plano fique pronto em 18 meses.

O governo estadual pretende, com o estudo em mãos, desenvolver estratégias para unir os investimentos públicos e os investimentos privados, realizados por meio de concessões.

“Esse planejamento integrado da logística de transportes permite determinar onde será preciso fazer investimentos públicos e onde há um fluxo maior que permite desenhar um modelo de parceria público-privada”, afirmou o secretário.

Prioridade nas estradas

A malha rodoviária de Minas Gerais compreende a maior parte da rede de mobilidade do estado em extensão (62%) se comparada com as malhas ferroviária e hidroviária. Para promover melhoras nas condições das estradas, o governo estadual tem priorizado o modelo de concessões de trechos para a iniciativa privada por meio das PPPs. Nos últimos quatro anos, foram viabilizados 10 projetos desse tipo.

"Há uma prioridade e uma determinação do governador Romeu Zema de recuperação das estradas de Minas. A gente reconhece que eles ficaram muito tempo sem investimentos e agora a gente tem feito um esforço muito grande de recuperá-las”, disse o secretário. Ele também defende que há uma ordem de prioridade nas obras feitas nas estradas, e que o Pelt pode ajudar nessa tomada de decisão.

“A priorização de uma obra leva em conta quais trechos que estão em piores condições e, por sua vez, quais trechos que são polo de desenvolvimento econômico do nosso estado e que, com investimento em infraestrutura, vai potencializar a geração de emprego e de renda", explicou Barros de Souza.