Em novembro, foi inaugurada na Região de Norte uma iniciativa que foi o pontapé para a realização de um “Urban Living Lab Center” em BH, quando a própria cidade se torna um laboratório para as transformações urbanas. A Rua de Estar, que ocupa parte da Avenida Fazenda da Velha, deu aos moradores do Bairro Jardim Felicidade um espaço de convivência, descanso, aprendizado e lazer em plena via pública. A intervenção urbana tem como objetivo retomar as ruas, para além do uso dos carros, e as transformar em espaços acolhedores para pedestres, crianças, idosos e ciclistas.

Para isso, o traçado da rua foi redesenhado e a velocidade do local foi reduzida, a fim de torná-la segura para os frequentadores. Como opção de lazer e descanso, foram adicionados escorregadores para as crianças e bancos e mesas que convidam à permanência no local. O projeto foi coordenado pela BHTrans, em parceria com o Instituto Nossa BH, a Escola de Arquitetura da UFMG e a comunidade do bairro. Outros órgãos como a Sudecap, que iniciou a primeira etapa das obras, e a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, que está produzindo mudas para o plantio de um jardim no local, também estão envolvidos.

De acordo com o superintendente de Mobilidade do Município de Belo Horizonte, André Dantas, afirma que o projeto tem como objetivo a ressignificação do município. “Fortalecendo o direito de cada cidadão à cidade, procuramos realizar intervenções que reforcem a ideia, da qual compartilhamos, de que todas as pessoas têm direito a ocupar harmoniosamente o espaço público”, conta. Além da Rua de Estar no Jardim Felicidade, outras intervenções são planejadas para as ruas de BH, como os projetos de Zona 30, de redução de velocidade, implantados por exemplo, no bairro de Santa Tereza e no Confisco.

O projeto tem ainda um objetivo sustentável, já que integra o programa internacional Urban Pathways, financiado pela International Climate Initiative, do Ministério Federal Alemão para o Meio-Ambiente, Conservação da Natureza e Segurança Nuclear e implementado pela ONU-Habitat, o Instituto Wuppertal e o UN Environment, o programa das Nações Unidas para o meio ambiente.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Rachel Botelho

Metrô muda circulação

entre os dias 8 e 10

A Metrô BH, que administra o transporte sobre trilhos na capital mineira, vai mudar a circulação dos trens nos próximos dias 8, 9 e 10 para dar continuidade às obras de manutenção. O objetivo é revitalizar a rede aérea e a via permanente do sistema de transporte público. As viagens entre as estações Eldorado e Calafate vão ocorrer com o intervalo de 30 minutos, das 5h15 às 18h. A ligação entre Calafate e Vilarinho funcionará no mesmo horário, com baldeação em local indicado por placas, de 15 em 15 minutos. Após as 18h, não haverá baldeação até o fechamento das estações, às 23h. Comunicação visual específica indicará o local em que os usuários devem permanecer, assim como avisos sonoros nos trens e estações. Colaboradores do Metrô BH também estarão no local para auxiliar os passageiros.

Comércio da capital

poderá abrir no feriado

O comércio em Belo Horizonte poderá funcionar no feriado de sexta-feira, informou ontem a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH). A entidade esclarece que, para poder usar a mão de obra dos funcionários, o empregador deve seguir as regras estabelecidas pela Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024 da categoria do comércio. Entre as regras previstas na convenção estão: a jornada de trabalho deve ser de até oito horas com, no mínimo, uma hora de intervalo; a jornada de hora extra terá adicional de 70%; e o empregado terá uma folga compensatória em dia útil, a ser concedida no prazo de até 75 dias após o mês do feriado.



PBH bonificará profissionais

da Educação em até R$ 7 mil

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) bonificará os mais de 13 mil servidores ativos concursados vinculados à Secretaria Municipal de Educação com o saldo do Fundo de Desenvolvimento e Valorização da Educação Básica (Fundeb) 2023, estimado em R$ 70 milhões. Cada servidor poderá receber entre R$ 3,5 mil e R$ 7 mil, caso tenha dois vínculos (extensão de jornada/dobra). De acordo com o prefeito Fuad Noman, o benefício será pago até o dia 30. O valor será proporcional, dependendo da carga horária, tendo em vista a média percebida no ano. Por exemplo, caso o servidor tenha iniciado a extensão de jornada em abril, o valor será relativo aos meses trabalhados. Os servidores que têm um vínculo poderão receber até R$ 3.500, independentemente da carga horária. O pagamento está previsto na lei 11.435/2022 e não gera impactos na prestação de serviços à população.